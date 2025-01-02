Удар был нанесен по военной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Первомайском в Николаевской области. Об этом рассказал Сергей Лебедев.

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Как стало известно, взрыв был в пригороде, однако «трухнуло даже центр Первомайска». После взрыва была слышна детонация, уточнил Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Одесской области. Прилет был по административному четырехэтажному зданию в селе Шабо и чуть дальше по железнодорожной станции. В первой точке находился пункт временной дислокации ВСУ, а на вокзале располагался склад со свежими западными беспилотниками и иностранными операторами дронов, уточнил подпольщик.

До этого Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы поразили предприятие военно-промышленного комплекса и военный аэродром на Украине. Удары нанесли высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.