Украина до минимума сократила срок подготовки пилотов F-16

Сроки обучения украинских пилотов для управления американскими истребителями F-16 сокращены на три месяца. Об этом заявил замминистра обороны Украины Сергей Мельник.

«Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца», — рассказал Сергей Мельник, его слова передает украинское издание «Телеграф».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что в страну прибыла вторая партия истребителей США из Дании.

Летом, после поставки на Украину первой партии F-16, стало известно, что низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов препятствует их обучению управлению истребителями. Из 32-х летчиков тогда лишь восемь человек владели необходимыми знаниями иностранного языка.

F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. На данный момент страны НАТО имеют на своем вооружении более 500 истребителей F-16 (количество самолетов без Турции и США). Цена одного такого истребителя может варьироваться от 43 до 55 млн долларов за единицу.