Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР

ВС России начали боевые действия за освобождение села Петропавловка на западе ДНР, сообщил глава комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», – уточнил Рогов РИА «Новости».

За населенный пункт уже ведутся бои.

Кроме того, российские войска продвинулись еще южнее Курахово, освободив около пяти квадратных километров территории.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска водрузили флаг в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ.