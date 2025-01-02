В США допустили начало новой войны с участием страны

Соединенные Штаты хотят добиться результата в переговорах о приостановке иранской ядерной программы, заявил в статье для журнала Foreign Affairs бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью. Однако, если Вашингтону не удастся осуществить эти планы в ближайшее время, американские войска могут пойти в атаку, считает Нефью.

Если они (США. — NEWS.ru) не готовы жить в мире, в котором у Ирана будет ядерное оружие, то у них может не остаться другого выхода, кроме как атаковать Иран — и притом скоро, — уверен он.

При этом Нефью считает, что времени на урегулирование разногласий США и Ирана дипломатическим путем достаточно. Он также отметил, что американские чиновники не уверены, что вооруженное нападение на республику закончится для них удачно. Более того, такой шаг со стороны Вашингтона может лишь подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия.