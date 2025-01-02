Киев готовит к круговой обороне Балаклею и Изюм

Военнослужащие ВСУ готовятся к «круговой обороне» городов Балаклея и Изюм, которые расположены в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Как заявил Синегубов, в данный момент ВСУ заняты мероприятиями по защите указанных городов. При этом он также добавил, что при подготовке к обороне учитывается обстановка в зоне боевых действий. При этом все подготовительные мероприятия, по словам Синегубова, выполняют сами военные.

«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — заявил он местным СМИ.

Ранее Синегубов рассказал о том, что на Украине были эвакуированы 11 тысяч жителей Харьковской области.