Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области.
Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате прилётов пострадали исключительно мирные гражданские объекты», — написал он в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обращался.
Один из ударов пришёлся непосредственно на здание Дома культуры. Кроме того, осколками посечены стены и выбиты окна здания школы-интерната, отделения почты, торгового центра, выбиты окна в одном жилом доме, а также произошёл незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Хинштейн подчеркнул, что газоснабжение в домах восстановлено.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области.