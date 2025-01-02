Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате прилётов пострадали исключительно мирные гражданские объекты», — написал он в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обращался.

Один из ударов пришёлся непосредственно на здание Дома культуры. Кроме того, осколками посечены стены и выбиты окна здания школы-интерната, отделения почты, торгового центра, выбиты окна в одном жилом доме, а также произошёл незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Хинштейн подчеркнул, что газоснабжение в домах восстановлено.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области.