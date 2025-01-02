Россия в рамках специальной военной операции (СВО) имеет все шансы установить контроль над территорией Новороссии вплоть до Приднестровья. Такое мнение выразил полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань в беседе с изданием Stratpol.

"Для меня очевидно, что специальная военная операция не прекратится до тех пор, пока не будут достигнуты цели, заявленные Россией, - отметил эксперт. - Сегодня в Европе многие говорят о прекращении огня, но России нужен мир, а не прекращение огня. Ведь прекращение огня может быть использовано Западом для перевооружения Украины и всей Европы. Именно поэтому Россия будет идти до конца в достижении своей главной цели - демилитаризации Украины. Если говорить о территориальных приобретениях, то я думаю, что Россия возьмет всю Новороссию вплоть до Приднестровья".

Шамань добавил, что сейчас на Украине задерживают граждан и отправляют их воевать "как пушечное мясо".