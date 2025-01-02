Военный эксперт Шамань: у РФ есть шансы дойти до Приднестровья в ходе СВО
Россия в рамках специальной военной операции (СВО) имеет все шансы установить контроль над территорией Новороссии вплоть до Приднестровья. Такое мнение выразил полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань в беседе с изданием Stratpol.
"Для меня очевидно, что специальная военная операция не прекратится до тех пор, пока не будут достигнуты цели, заявленные Россией, - отметил эксперт. - Сегодня в Европе многие говорят о прекращении огня, но России нужен мир, а не прекращение огня. Ведь прекращение огня может быть использовано Западом для перевооружения Украины и всей Европы. Именно поэтому Россия будет идти до конца в достижении своей главной цели - демилитаризации Украины. Если говорить о территориальных приобретениях, то я думаю, что Россия возьмет всю Новороссию вплоть до Приднестровья".
Шамань добавил, что сейчас на Украине задерживают граждан и отправляют их воевать "как пушечное мясо".
"Все чаще и чаще происходят мятежи в украинских подразделениях армии, которые сдаются в плен, - продолжил аналитик. - Среди людей, которых на улицах хватает военная полиция [Владимира] Зеленского, есть много русскоговорящих, русофилов. Особенно в Одессе и во всей русскоязычной части Украины, которая подверглась остракизму с 2014 года".