На Украине признались в создании оружейных предприятий в Польше

В Польше создали совместные польско-украинские оружейные предприятия, но их в создание не афишируется. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич, передает РИА Новости.

«К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий», — цитирует Лукасевича издание Interia.

Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией требует сохранения тайны.