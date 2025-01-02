В небе над Днепропетровской областью замечена авиация ВСУ с ракетами Storm Shadow

В небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов пишет в Telegram-канале.

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"Не менее пяти самолетов-носителей ракет Storm Shadow/SCALP-EG на подлёте к району пусковых позиций в движении на восток от Днепропетровска. Особое внимание: Энергодар, Токмак, Пологи, Черниговка, Куйбышево (Бильмак), Мелитополь и Бердянск!" - пишет Рогов.

Также он предупредил, что удары украинская авиация может наносить в сторону Донецкой и Луганской Народных Республик.

До этого Министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Также были сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.