Единовременная выплата жителям Самарской области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, в течение января будет составлять 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"По решению губернатора Вячеслава Федорищева с 1 января существенно увеличены региональные выплаты жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В течение января единовременная выплата с учетом выплаты Минобороны будет составлять 4 миллиона рублей. Это серьезный шаг, направленный на поддержку наших военнослужащих, которые принимают решение встать на защиту Родины. Это самая высокая выплата в стране, и в целом в Самарской области ведется огромная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей", - привели в пресс-службе слова Героя РФ, общественного советника губернатора Максима Девятова.

Повышенная выплата за службу по контракту будет действовать с 1 января по 1 февраля. Как отметили в правительстве, за первый год службы можно заработать 7 млн рублей.

"Сейчас особое время, и наша важнейшая задача - комплексная поддержка участников специальной военной операции. За последний год мы значительно расширили перечень мер поддержки наших героев и членов их семей. Сейчас таких мер 44", - цитируется Федорищев.

В конце декабря губернатор сообщил о повышении в регионе единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ с 1 января - до 3,6 млн рублей. Предыдущее повышение выплаты состоялось в октябре 2024 года, когда ее размер вырос с 1, 205 млн рублей до 2 млн рублей.