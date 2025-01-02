12 иностранных наемников, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе, покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования. Об этом рассказал взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, передает РИА Новости.

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По словам наемника, он лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ ликвидировать трех гражданских лиц. Дэвис утверждает, что украинские военные выстрелили в женщину и подростка, это стало для 12 наемников последней каплей.

Военный добавил, что командование ВСУ использует личный состав "как мясо", твердят, что бойцы будут оставаться на позиции от трех до пяти дней, но в итоге получается дольше.

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Дэвис также рассказал, что после того, как он покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей.

Иностранец заявил, что если кто-то захочет приехать на Украину и воевать за ВСУ, то он будет уничтожен, украинское командование не будет думать о сохранности человека. Себя он назвал исключением.