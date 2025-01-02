Названо число высокоточных ударов по Украине в 2024 году

Российские войска в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным, опубликованным в недельных сводках российского военного ведомства, с начала года нанесено более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, целями которых становились пункты дислокации Вооруженных сил Украины и наемников, объекты военно-промышленного комплекса, а также питающие их объекты энергетики, эшелоны с военной техникой и так далее. Также было нанесено не менее пяти массированных ударов.