Несколько кораблей и самолетов армии Китая приблизились к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское военное ведомство в X.

"24 самолета НОАК и 7 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что 18 самолетов из этого числа пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня.

"Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом", - указывается в тексте.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.