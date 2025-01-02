Несколько кораблей и самолетов армии Китая приблизились к Тайваню

Три самолета и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню. Об этом заявили Вооруженные силы Тайваня на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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«Три самолета НОАК и семь кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были сегодня обнаружены до 6:00 (1:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Тайвань зафиксировал приближение самолетов и кораблей Китая

По данным тайваньского оборонного ведомства, самолеты НОАК вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня. Военнослужащие островного государства «отреагировали соответствующим образом», отмечается в публикации.

24 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее в США объяснили, почему Китай не будет атаковать Тайвань в ближайшее время.