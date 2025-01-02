Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдают населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и других регионах зачастую практически без боя. Об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"[Российским войскам] удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году практически без боев", — утверждает Бутусов.

Он считает, что символами поражений ВСУ в 2024 году являются города Селидово и Новогродовка, которые российские войска освободили практически без каких-либо заметных боевых действий. Бутусов связывает эти обстоятельства с отсутствием перед городами укрепленных позиций. Также журналист отметил, что российские войска теперь меньше ввязываются в городские бои, предпочитая окружать ВСУ.

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До этого командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России сообщил, что всю новогоднюю ночь шла зачистка кураховской промзоны, освобожденной 31 декабря в 16:30.