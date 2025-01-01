Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен наемника из Великобритании, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео британца, назвавшегося Хейденом Уильямом Дэвисом.

Британец родился в городе Саутгемптон и вступил в армию в 2011 году в возрасте 16 лет.

«Меня выкинули из армии в 2023 году за курение марихуаны. Я служил в Северном Йоркшире в Англии в королевском полку Шотландии», — заявил Дэвис.

Он уточнил, что до приезда на Украину был «в командировках» в Канаде, Германии, Афганистане, а также на Кипре.

Ранее сообщалось, что крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области. Часть украинских солдат сдалась в плен.