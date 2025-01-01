Над пятью регионами сбили 19 беспилотников за почти три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщили в Минобороны России.

Дроны сбили в период с 17:30 по 20:00 по московскому времени. Десять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, еще три — над Курской областью, и по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областью.

В ночь на 31 декабря украинские дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. В результате произошло возгорание.