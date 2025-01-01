Израиль пригрозил ХАМАС, что нанесет сильные удары по Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинскому движению ХАМАС мощными ударами по сектору Газа. Он уточнил, что удары будут нанесены, если боевики не освободят заложников и не прекратят обстрелы, пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава ведомства заявил о возможных действиях ЦАХАЛ во время визита в город Нетивот, который подвергся обстрелам со стороны движения.

«Если ХАМАС в ближайшее время не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстрелы Израиля, оно подвергнется ударам такой силы, какой сектор Газа не подвергался уже долгое время», — подчеркнул Кац.

Журналисты отметили, что Израиль ведет с ХАМАС переговоры по освобождению заложников в течение многих месяцев. За это время израильской стороне удалось освободить 155 заложников, еще порядка 100 человек остаются в плену.