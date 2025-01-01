Пьяный польский военный открыл стрельбу недалеко от белорусской границы
Пьяный польский военный открыл стрельбу в селе Мельник недалеко от границы Польши с Белоруссией, сообщили Polsat в полиции Подляского воеводства.
Представитель полиции Томаш Крупа рассказал, что экстренные службы доложили об инциденте в органы безопасности.
«Из сообщения следовало, что мужчина вёл стрельбу в общественном месте», — сказал полицейский, которого цитирует ТАСС.
Военнослужащего задержали.
В конце ноября польские силовики избили и выбросили со сломанной рукой мигранта на территорию Белоруссии.