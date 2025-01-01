Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что прибыл «на Курское направление», чтобы наградить украинских военных.

В своих соцсетях украинский главнокомандующий сообщил, что прибыл на приграничный участок фронта для работы.

Западные журналисты отмечают, что украинские войска сейчас обескровлены и деморализованы из-за растущего риска поражения в Курской области: бои на этом участке фронта настолько интенсивны, что «некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших», пишет Associated Press. Агентство отметило, что, по мнению украинских военных, Киев «продал» Донбасс, попытавшись прорваться в российский регион.

Швейцарское издание Temps подчёркивает, что украинское генеральное командование совершило ошибку, посчитав, что «вынудит русских оставить незащищённой линию фронта на востоке». О том, что положение ВСУ в Курской области ухудшается, пишет и The Economist.

В конце декабря Министерство обороны рассказало, что потери ВСУ в Курской области с начала боевых действий составили более 45,2 тыс. военных.