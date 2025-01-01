Главком ВСУ Сырский заявил, что побывал «на Курском направлении»

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что прибыл «на Курское направление», чтобы наградить украинских военных.

Главком ВСУ Сырский заявил, что побывал «на Курском направлении»
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В своих соцсетях украинский главнокомандующий сообщил, что прибыл на приграничный участок фронта для работы.

Западные журналисты отмечают, что украинские войска сейчас обескровлены и деморализованы из-за растущего риска поражения в Курской области: бои на этом участке фронта настолько интенсивны, что «некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших», пишет Associated Press. Агентство отметило, что, по мнению украинских военных, Киев «продал» Донбасс, попытавшись прорваться в российский регион.

Швейцарское издание Temps подчёркивает, что украинское генеральное командование совершило ошибку, посчитав, что «вынудит русских оставить незащищённой линию фронта на востоке». О том, что положение ВСУ в Курской области ухудшается, пишет и The Economist.

В конце декабря Министерство обороны рассказало, что потери ВСУ в Курской области с начала боевых действий составили более 45,2 тыс. военных.

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Александр Сырский