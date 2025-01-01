Стало известно о продолжающейся зачистке ТЭС в Курахово

На Кураховской ТЭС продолжается зачистка группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в силовых структурах.

© Lenta.ru

Как стало известно, там сконцентрирована большая группировка ВСУ — основные силы, оставшиеся в городе. В силовых структурах заявили, что «предстоит еще много работы». В то же время с территории остальной части Курахово украинские военные почти выбиты, остаются точечные очаги сопротивления.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска под Новый год сумели взять под контроль Курахово в ДНР. Он уточнил, что часть бойцов ВСУ еще остается в пределах населенного пункта, идет зачистка территорий от противника.

Между тем украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что российские военные прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь». Тем самым ВС РФ подтвердили контроль над этой частью промзоны.

Издание The New York Times (NYT) отмечало, что взятие Курахова под контроль открывает России путь к «промышленному сердцу» Украины — в Днепровский регион.