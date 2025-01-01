Подразделения группировки российских войск "Юг" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Также российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы украинской армии.

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, автомобиль, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли более 290 человек в зоне группировки "Юг".

Начальник оперштаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Чукча" рассказал в интервью ТАСС, что основные бои в Часовом Яре ДНР сконцентрировались вокруг огнеупорного комбината. По его словам, в городе продолжаются жестокие кровопролитные бои.