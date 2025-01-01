Военкор назвал следующую цель ВС России после Курахово

После взятия города Курахово в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы России продолжают зачистку прилегающей территории, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он предположил, что следующей целью войск станет Дачное. Минобороны России не комментировало эту информацию.

После взятия под контроль Курахово подразделения ВС РФ продолжают зачистку прилегающей территории. Пришла очередь Дачного, — заявил военкор.

Как отметил Котенок, если раньше бои проходили лишь на северной окраине Дачного, то теперь российские войска начнут давить и со стороны Курахово. Он также обратил внимание, что штурмовые подразделения ВС РФ атакуют Янтарное и позиции противника в полях и посадках. Военкор назвал Дачное критически важной точкой в системе обороны ВСУ на данном направлении.

NYT: Российские бойцы стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики

Потеря данного населенника грозит выходом во фланг/тыл группировке, сдерживающей наши войска в районе Улаклы — Константинополь — Разлив, а также оборонительных позиций по правому берегу реки Сухие Ялы, — добавил он.

Ранее Котенок сообщал, что армия России полностью заняла город Курахово. Согласно его сведениям, на окраинах города еще остались бойцы противника. Как считают журналисты газеты The New York Times, если ВС РФ займут Курахово, появится перспектива наступления через Южный Донбасс в район Днепра.