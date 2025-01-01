Российские войска успешно штурмуют украинские позиции на востоке, все чаще используя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы. В ВСУ говорят, что это делает их неуязвимыми и позволяет рассредоточиться по линии фронта, пишет The New York Times.

Полковник ВСУ Павленко-Крыжешевский рассказал американскому изданию, что Россия вводит в бой «большее количество солдат, чем на некоторых более ранних этапах боевых действий». При этом российские войска все чаще используют электросамокаты, мотоциклы и квадроциклы, которые позволяют им быстро рассредоточиться по линии фронта.

«Поразить всего одну единицу техники, перевозящую 15 человек, это возможно, это сделать достаточно легко, но когда эти 15 человек ездят на электроскутерах, это очень большая проблема», — сказал Павленко-Крыжешевский.

Он также отметил, что для наступательных действий российская армия использует «от 150 до 200 солдат одновременно».

Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

Между тем эксперты отмечают, что «беспощадные российские атаки привели к нарушению линий обороны ВСУ в Донбассе».

«Это был самый трудный период для Украины с начала 2022 года. Россия набрала обороты, получая все больше территорий каждый месяц, начиная с августа», — сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник «Фонда Карнеги за международный мир»*.

*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.