NYT: бойцы ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ

Российские военные стали неуловимыми для украинской армии из-за смены тактики. Об этом пишет The New York Times (NYT).

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По информации издания, российские бойцы все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы. Это позволяет им быстро перемещаться по линии фронта.

«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — поделился офицер ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский.

До этого агентство ТАСС сообщало, что потери ВСУ превысили миллион человек. В 2022 году ВСУ потеряли около 118,5 тыс. военнослужащих, в 2023 году — 405,4 тыс. солдат и офицеров. В эти цифры входят как безвозвратные потери, так и санитарные потери украинской армии.

Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

Также недавно начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что безвозвратные потери украинской армии с начала проведения спецоперации составили 365 тыс. человек.