Украине предрекли потерю ряда городов в случае отказа от переговоров

В случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов. Такое развитие событий предрек бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.

«Но если вы продолжите затягивать с этим, Россия может сказать: ну и черт с ним. Мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск. Что тогда останется от Украины? Ничего», — сказал Риттер.

Ранее британская газета The Financial Times предположила, что украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий.