ВСУ предупредили о работе элитного подразделения БПЛА «Судный день»

Под Красноармейском (украинское название Покровск) работает элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день». Об этом предупредил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.
FPV-дроны могут работать на дистанции более 20 километров и атаковать логистические маршруты украинских войск, отметил военнослужащий.
Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО
Ранее офицер ВСУ рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от Красноармейска.
«Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул Алекс.