ВСУ предупредили о работе элитного подразделения БПЛА «Судный день»

Под Красноармейском (украинское название Покровск) работает элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день». Об этом предупредил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

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FPV-дроны могут работать на дистанции более 20 километров и атаковать логистические маршруты украинских войск, отметил военнослужащий.

Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

Ранее офицер ВСУ рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от Красноармейска.