Стало известно о планах НАТО увеличить военное присутствие в Балтийском море

Страны НАТО планируют увеличить присутствие альянса в Балтийском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

По словам Михала, такое решение связано с повреждениями подводных кабелей на дне Балтийского моря. При этом эстонский премьер назвал такие планы «принципиальным шагом», а также поддержал арест танкера Eagle S в Финляндии, который подозревают в повреждении электрокабеля EstLink 2.

«Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты», — добавил он.

25 декабря между Эстонией и Финляндией был поврежден энергокабель EstLink 2.