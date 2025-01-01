В США раскрыли последствия взятия Курахова под контроль ВС России

Взятие Курахова под контроль открывает России путь к «промышленному сердцу» Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — говорится в материале.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной сообщил, что ВС РФ прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь».

Накануне канал WarGonzo сообщал, что на многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг. Отмечалось, что микрорайон Южный, а вместе с ним и вся жилая застройка в Курахово «полностью зачищены от присутствия ВСУ».