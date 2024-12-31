ЦАХАЛ: ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС

ЦАХАЛ и Служба общей безопасности общими усилиями уничтожили высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС Абд аль-Хади Сабаха. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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По данным ведомства, 7 октября 2023 года офицер командовал взводом спецотряда «Нухба» батальона Хан-Юнес во время проникновения в кибуц Нир Оз.

В пресс-службе уточнили, что Сабах в дальнейшем руководил действиями своих подчиненных из укрытия в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

Разведка обнаружила его местонахождение, передала данные ВВС Израиля, после этого был нанесен удар. С тем, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению, было применено высокоточное оружие, заметили в ЦАХАЛ.

В ведомстве подчеркнули, что израильские военные уничтожат всех боевиков, которые участвовали в акции ХАМАС 7 октября.