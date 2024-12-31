Генерал рассказал об ответном ударе России на провокации Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что ВС РФ наносят только выверенные удары по ВСУ в ответ на украинские провокации. По его словам, в ходе подобных акций гражданское население не страдает.

Российская армия наносит удары не по Украине, а по военным объектам на территории Украины. Эти удары выверенные, указанные точно в цели, при которых гражданское население не должно пострадать. Если оно находилось где-то вблизи военных объектов, то риск должен быть минимальный. Ответ был нанесен, и он будет всегда жестким, — считает Липовой.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ совершили удар высокоточным оружием по производящему пороховые заряды предприятию ВПК Украины. Войска также применили БПЛА. Помимо объекта ВПК был поражен один из украинских аэродромов. Цель удара была достигнута, все объекты поражены.

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Telegram-канал «Военная хроника» тем временем заявил, что в сторону Украины утром 31 декабря могли запустить ракету «Орешник». По его данным, такие предупреждения объявляли по всей стране. Минобороны эту информацию не комментировало.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нескольких взрывах, которые раздались в городе в ночь на 31 декабря. По его словам, в украинской столице работает система противовоздушной обороны. Политик призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Сведений о разрушениях и пострадавших Кличко не опубликовал.