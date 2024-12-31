Армия Ливана начала развертывание сил на границе с Израилем

Подразделения ливанской армии начали закрепляться в поселении Шамаа на границе с Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

По данным агентства, в ливанском поселении на протяжении значительного периода находились солдаты ЦАХАЛ. Они планомерно уничтожали транспортную систему и гражданскую инфраструктуру, запрещали местным жителям возвращаться в дома.

После введения режима прекращения огня израильские военные покинули населенный пункт.

«Ливанская армия закрепилась во вторник вокруг населенного пункта Шамаа в управе Тир на юге Ливана в координации со временными силами ООН (UNIFIL) и начала развертывание в самом поселении в рамках усиления своего присутствия в данном районе», — пояснили в пресс-службе.

В армии уточнили, что в ближайшие дни саперы проведут зачистку населенного пункта от неразорвавшихся снарядов и установленных мин.

Напомним, что в ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования.