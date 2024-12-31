«В напряжении»: названы предвестники нового удара «Орешником» по Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в течение новогодних выходных Россия может вновь применить ракетный комплекс «Орешник» по целям на Украине. По его словам, предвестником подобного развития событий являются сообщения о продолжающихся ударах ВСУ по Рыльску (Курская область).

Наши находятся в напряжении определенном, идут беспилотники, ВСУ пытались ударить сегодня по Севастополю. Вполне вероятно, что что-то будет помощнее удара по аэродромам и ВПК Украины. Ударят ли наши «Орешником» в новогодний период... Это оружие уже испытывалось, вполне вероятен и такой вариант, все зависит от ситуации в зоне СВО, мы видим, что вновь ВСУ бьют по Рыльску и не только, на границе Брянской области не очень спокойно, но там врагу успехов не видать, — считает Дандыкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ совершили удар высокоточным оружием по производящему пороховые заряды предприятию ВПК Украины. Войска также применили БПЛА. Помимо объекта ВПК, был поражен один из украинских аэродромов. Цель удара была достигнута, все объекты поражены.

Путин высказался о повторном применении «Орешника»

Telegram-канал «Военная хроника» тем временем заявил, что в сторону Украины утром 31 декабря могли запустить ракету «Орешник». По его данным, такие предупреждения объявляли по всей стране. Минобороны эту информацию не комментировало.