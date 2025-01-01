В Сети усомнились в подлинности видео с украинской ракетой «Сапсан»

Пользователи соцсетей заметили схожесть видеообращения главы киевского режима Владимира Зеленского, где он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», с записью пуска южнокорейских ракет.

Видеообращение Зеленского, в котором он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», вызвало обсуждение в соцсетях, пишет украинское издание «Страна». Пользователи заметили, что кадры из этого видео совпадают с роликом, опубликованным шесть лет назад в южнокорейских военных пабликах.

На первом стоп-кадре видео, показанного Зеленским, ракетная установка визуально практически идентична южнокорейской. В оригинальном видео, как утверждают пользователи, запечатлены запуски ракет Hyunmoo и ATACMS вооруженными силами Республики Корея.

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