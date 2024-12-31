Сборку новогоднего танка Т-72 показали на видео

Уралвагонзавод отчитался об отправке в войска последней в 2024 году партии новых танков Т-72Б3 и Т-90М "Прорыв", опубликовал видео сборки машин "новогодней" серии.

На готовый к работе Т-90 установили российский флаг, а Т-72 на всех этапах сборки сопровождала праздничная елочка. В танки положили календари с детскими рисунками.

С начала СВО в конструкцию танков внесено более сотни изменений. Все машины оснащаются сетками против дронов и резиноармированной защитой. На технику ставятся средства снижения заметности и РЭБ. Дополнительная защита установлена на корму танка.

Предприятие неустанно наращивает выпуск бронетехники. Особенно интенсивно производство велось в ноябре, сообщили на заводе.