В российский плен в районе Торецка попал британский наемник Хэйден Уильям Девис. Сдался он при необычных обстоятельствах, случайно столкнувшись с бойцом ВС РФ под обстрелом.

Видео с рассказом пленного опубликовали на канале Соловьев Live. Родом Дэвис из Саутгемптона. Почти половину своей жизни 29-летний англичанин прослужил в ВС Британии, в Королевском полку. Был в командировках в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре.

Но в 2023 году его выгнали из армии из-за курения марихуаны. Были у Дэвиса и проблемы с психикой. Работу на гражданке он долго не мог найти. Какое-то время работал продавцом в магазине, но и оттуда его уволили. Отставной военный несколько раз пытался покончить с собой, а потом отправился на Украину и вступил в Иностранный легион.

Служба в рядах ВСУ его быстро разочаровала. Он воевал во взводе тяжелого вооружения, но самого вооружения у них не было, с горькой усмешкой признается британец. Им выдали только два пулемета ДШК и гранатомет Mk-12 без треноги. Хотя сам Дэвис является специалистом по ПТРК Jаvelin, ни одного американского комплекса выпросить у командования он не смог.

Стал Дэвис и свидетелем военных преступлений. Он лично слышал по рации, как командир приказал убить трех мирных жителей. Среди них были женщина с подростком.

"Командиры используют тебя, как мясо. Говорят, что будешь на позициях 2-3 дня, а держат по десять дней, - рассказывает Дэвис. - Я на отрез отказался переходить на другую позицию. Нет никакой информации, нет снаряжения. Один парень, который был со мной, погиб, другой сбежал. В меня прилетала граната, но не с российской стороны. Ее сбросили с украинского дрона. Я прятался в блиндаже. Утром вышел искать еду. Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрей сюда". Я понял по форме, что это русский. Он понял, что угрозы я не представляю, дал мне сигарету. Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия".

Дэвис предупреждает других иностранцев, собравшихся вступить в Иностранный легион Украины, что они погибнут. Он же является редким исключением.