Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

С 1 января 2025 года Правительство РФ изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с вооруженными силами для службы в зоне военной операции на Украине. Документ был опубликован на портале правовых актов 30 декабря.

Выплата не будет положена россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок, пишет «Коммерсант».

Возможность выйти на свободу путем отправки на СВО заключенные получили в 2023 году.

Поддержка военнослужащих и членов их семей находится на особом контроле государства с самого начала специальной военной операции. Изначально выплаты и льготы предоставляли преимущественно мобилизованным. Теперь же большинство из них распространили и на контрактников, и на добровольцев СВО.