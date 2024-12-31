Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

С 1 января 2025 года Правительство РФ изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с вооруженными силами для службы в зоне военной операции на Украине. Документ был опубликован на портале правовых актов 30 декабря.

Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны
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Выплата не будет положена россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок, пишет «Коммерсант».

Возможность выйти на свободу путем отправки на СВО заключенные получили в 2023 году.

Поддержка военнослужащих и членов их семей находится на особом контроле государства с самого начала специальной военной операции. Изначально выплаты и льготы предоставляли преимущественно мобилизованным. Теперь же большинство из них распространили и на контрактников, и на добровольцев СВО.