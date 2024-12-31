Операторы БПЛА из добровольческого отряда имени Максима Кривоноса обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника у села Воздвиженка на Покровском направлении.

Коптер сбросил бомбу на троих диверсантов, пробиравшихся по лесу. Одного солдата ранило. Двое других попытались его эвакуировать, но прилетели новые дроны, так что они и товарища не спасли, и сами погибли.

"Были уничтожены наемники из Иностранного легиона ВСУ", - уточнил канал "Военкоры Русской весны".

ВС России поразили завод по сборке ракет

В отряде имени Максима Кривоноса воюют бывшие солдаты ВСУ, добровольно перешедшие на сторону России. Подразделение носит имя казацкого полковника, соратника Богдана Хмельницкого и одного из руководителей восстания против Речи Посполитой в XVII веке.