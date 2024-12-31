Украина будет вынуждена заключить мирный договор с Россией в 2025 году с отказом от потерянных территорий. С таким прогнозом выступила газета Financial Times (FT).

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По прогнозу авторов, украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на фактический, но не юридический контроль России над территориями, которые занимают ВС РФ.

Киев уступит территории в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке Соединенных Штатов, однако вступление республики в НАТО будет заморожено, считают в Financial Times.

До этого газета Die Welt писала, что Украина в данный момент сильно ослаблена в военном отношении, ей придется пойти на переговоры в следующем году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки. В материале отмечается, что уровень морального духа в войсках падает, число дезертиров растет. Для президента Украины остается только один вариант, констатируют авторы.