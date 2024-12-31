ВС России поразили завод по сборке ракет

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу в Павлограде, где собирали украинские ракеты.

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Об этом координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости.

«В Павлограде прилетело на площадку Павлоградского Механического завода, где производятся детали для ракет и идет сборка ракет. Там же находится полигон, где иностранные инструкторы обучают бандеровцев работе с НАТОвской техникой. Удар был мощный с детонацией и выбросом пламени», — сказал он.

Ранее стало известно, что ВС России наносят массированный ракетный удар по объектам на Украине. Цели поражали крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр». Основная часть поражаемых объектов находится в центральной и западной части Украины.

ВС России наносят ракетный удар по Украине

30 декабря в Минобороны России сообщили о поражении важных объектов инфраструктуры и военных аэродромов Украины. В частности, удары нанесли по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.