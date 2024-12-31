Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Яхья Сариа, представитель йеменских хуситов из повстанческого движения «Ансар Аллах», сделал заявление, которое озвучил телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион», - сказал он.

По словам Сариа, американские силы готовились нанести удар по территории Йемена. Ракетная атака хуситов, по его мнению, успешно предотвратила возможное нападение.

Хуситы сбили беспилотник США

Также хуситы заявили о том, что американский авианосец USS Harry S. Truman был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет.