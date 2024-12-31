Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Яхья Сариа, представитель йеменских хуситов из повстанческого движения «Ансар Аллах», сделал заявление, которое озвучил телеканал Al Masirah.

Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
© globallookpress.com
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион», - сказал он.

По словам Сариа, американские силы готовились нанести удар по территории Йемена. Ракетная атака хуситов, по его мнению, успешно предотвратила возможное нападение.

Хуситы сбили беспилотник США

Также хуситы заявили о том, что американский авианосец USS Harry S. Truman был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет.