Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

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"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив . – Прим. ред.)", – сказал Сариа.

Ранее авиация Израиля нанесла несколько ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Удары были также по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, которые использовались в военных целях.

Кроме того, США официально подтвердили удар по зданию Минобороны правительства йеменских хуситов. Как утверждают американские военные, удар нанесли по ключевому пункту командования и управления МО хуситов.