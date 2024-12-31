ТАСС: ВСУ потеряли на кураховском направлении минимум три батальона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние недели потеряли на кураховском направлении как минимум три батальона личного состава, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Последние несколько недель принесли противнику большие потери на кураховском направлении. Минимум три батальона фактически уничтожены, подразделения выведены, предположительно, для доукомплектования", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что речь идет как о группировке ВСУ в Курахове, так и соединениях, которые располагались в окрестностях.