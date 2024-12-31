У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сил для масштабной десантной операции. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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В то же время украинские войска осуществляют высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье.

«В основном эти акции носят чисто пропагандистский характер, никакого реально военного эффекта от них нет», — заявил он.

Ситуацию на линии фронта на херсонском направлении он назвал «напряженной, но контролируемой». Сальдо подчеркнул, что в настоящее время перебраться через Днепр незаметно сейчас практически невозможно.

Сальдо заявил о стратегическом поражении Украины

Ранее Владимир Сальдо заявил о стратегическом поражении Украины. По его словам, ВСУ сталкивается с рядом проблем — нехваткой оружия и личного состава, а также отсутствием мотивации у солдат, в то время как Россия успешно выполняет цели и задачи спецоперации.