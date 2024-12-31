"Уралвагонзавод" отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3М
Корпорация "Уралвагонзавод" завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. Как сообщили в пресс-службе корпорации, в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.
В пресс-службе "Уралвагонзавода" рассказали, что танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии. Так, танк на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на модернизированный "семьдесятвторой" - новогоднюю елку.
Танки Т-72Б3М с защитными "лопухами" заметили на полигоне в Ленобласти
В 2024 году предприятие круглосуточно обеспечивало войска современной боевой техникой. Объемы производства бронетехники постоянно увеличивались.
"Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в ходе проведения военной спецоперации в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Сейчас, к примеру, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой.
"Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков. Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронов", - подчеркнули в пресс-службе.
"Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года - это, можно сказать, две разные боевые машины, и, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки. Конструкторы трудились и днем, и ночью, а работники завода оперативно вносили изменения в изделия, которые уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд отмечен восьмой государственной наградой - орденом "За трудовую доблесть"", - отметил генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.