«Уралвагонзавод» отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3М

Корпорация "Уралвагонзавод" завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. Как сообщили в пресс-службе корпорации, в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.

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В пресс-службе "Уралвагонзавода" рассказали, что танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии. Так, танк на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на модернизированный "семьдесятвторой" - новогоднюю елку.

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В 2024 году предприятие круглосуточно обеспечивало войска современной боевой техникой. Объемы производства бронетехники постоянно увеличивались.

"Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе проведения военной спецоперации в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Сейчас, к примеру, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой.

"Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков. Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронов", - подчеркнули в пресс-службе.