Украина шаг за шагом терпит стратегическое поражение в конфликте. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

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По его словам, Россия успешно выполняет цели и задачи спецоперации. Украинская сторона, в свою очередь, сталкивается с рядом проблем — нехваткой оружия и личного состава, а также отсутствием мотивации у солдат, отметил Сальдо.

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«Петля вокруг шеи кровавого клоуна все больше затягивается, украинские формирования теряют возможности вооруженной борьбы», — заявил он.

Ранее Сальдо прокомментировал слухи о подготовке российских войск к штурму Херсона. По его словам, Украина шантажирует Запад подобными утверждениями, чтобы получить новые партии оружия.