Попытка атаки надводных беспилотников ВСУ отражена у Севастополя

Российские военные отражают попытку атаки украинских надводных беспилотников около Севастополя. Предварительно, уничтожен один безэкипажный катер в отдалении от берега. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

© Министерство обороны РФ

Кроме того, удалось сбить уже несколько воздушных целей над Черным морем. Все городские службы были приведены в состояние боевой готовности и работают в усиленном режиме.

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря

Ранее дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Вечером 30 декабря атаке ВСУ также подвергся Льгов в Курской области. В результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены. Кроме того, атака повредила две линии электропередачи.