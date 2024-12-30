Армия Израиля вошла в сирийский город Аль-Баас

Израильская армия вошла в город Аль-Баас (67 километров к югу от Дамаска) в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах. Об этом пишет сирийская газета «Аль-Ватан», передает РИА Новости.

Как пишет газета, израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения под предлогом проведения обысков.

На прошлой неделе ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская армия заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии, оборудовав там 13 боевых позиций.

Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация практически уничтожила систему ПВО, сирийский флот, оружейные заводы, авиабазы и стратегические запасы ракет.