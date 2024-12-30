Глава ВОЗ рассказал, кто нанес удар рядом с его самолетом в Сане

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны был нанесен Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что данное нападение привело к ненужным жертвам, ранениям, панике, хаосу и разрушениям. Это стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские, сотрудники гуманитарных организаций и медицинских работников в зонах военных действий по всему миру, добавил Гебреисус.

26 декабря стало известно, что Тедрос Аданом Гебреисус находился в аэропорту йеменской Саны во время того, как по нему был нанесен авиаудар Израиля. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена. Глава организации заявил, что авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета в аэропорту Саны.

Позднее Гебрейесус сообщил в X, что он смог покинуть Йемен после авиаударов Израиля по аэропорту Саны.