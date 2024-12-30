Хинштейн: ВСУ нанесли удар по Льгову
Вооружённые силы Украины нанесли удар по мирному городу Льгову Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что информации о пострадавших и значительных разрушениях пока не поступало, на месте работают аварийные и коммунальные службы.
«Держу ситуацию под контролем», — написал Хинштейн в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над приграничьем Курской области.